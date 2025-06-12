Siri, Güvenilir Değil, Erteleniyor!

SİRI ASISTANININ YENİLENME NEDENİ

Apple, 2024’te yapay zeka desteğiyle yenileyeceği Siri asistanının ertelenme nedenini açıkladı. Apple’ın yazılım bölümünün başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal’a verdikleri röportajda konuya dair samimi açıklamalar yapıyor.

YENİ NESİL SİRİ ÇEKTİĞİ SERİ OLMADI

Craig Federighi, yenilenen yapay zekalı Siri’nin ertelendiğini resmen doğruluyor. Federighi, gecikmenin ana sebebini “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” şeklinde ifade ediyor. Greg Joswiak ise, Apple’ın kalite standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürerek müşterilerini hayal kırıklığına uğratmak istemediklerini vurguluyor. Bu sebeple, Siri üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiği için erteleme kararı aldıklarını belirtiyor.

SORULAR VE CEVAPLAR

Apple, kaynaklarına rağmen neden hala Siri’yi arzu edilen seviyeye getiremediği konusunda Federighi, otomasyon alanında henüz hiç kimsenin mükemmel olmadığını ve en iyi ürünü ortaya çıkarmak için çaba gösterdiklerini söylüyor. Apple’ın hedefi, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insan gibi sohbet edebilen bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Yenilenen yapay zekalı Siri’nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Apple’ın bu iddialı hedefi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı zamanla görülecek.