siri-nin-ertelenme-nedeni-belirlendi

YENİ SİRI’NIN GECİKMESİ AÇIKLANDI

Apple, 2024 yılında üretken yapay zeka desteğiyle tamamen yenilenecek olan Siri asistanının ertelenme nedenini kamuoyuna duyurdu. Şirketin yazılım bölümünün başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal ile gerçekleştirdikleri röportajda konu hakkında içten açıklamalar yaptı.

SİRI HENÜZ APPLE STANDARTLARINI KARŞILAMIYOR

Apple yöneticisi Craig Federighi, güncellenmiş yapay zeka destekli Siri’nin ertelendiğini resmi olarak doğruladı. Federighi, gecikmenin sebebini, ürünün “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” şeklinde belirtti. Ek olarak, pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Apple’ın kalite standartlarına uymayan bir ürünü pazara sürerek kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmak istemediğini dile getirdi. Bu nedenle, Siri üzerinde daha fazla geliştirme yapma gerekliliğinden dolayı erteleme kararı aldıklarını ifade etti.

KULLANICI BEKLENTİLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞILIYOR

Apple’ın bu kadar kaynağa rağmen Siri’yi beklenen seviyeye hala getirememesi ile ilgili soruya Federighi, otomasyon konusunda henüz kimsenin mükemmel olmadığını vurguladı. En iyi ürünü ortaya koymak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Apple’ın hedefi, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve doğal bir şekilde insan gibi sohbet edebilen tam gelişmiş bir yapay zeka asistanı yaratmak. Yenilenen yapay zeka destekli Siri’nin ne zaman kullanıcıların erişimine sunulacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Apple, bu hedefini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda zaman gösterecek.