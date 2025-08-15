Sirimavo Bandaranaike, Kadın Liderdir

SİRİMAVO BANDARANAIKE’İN TARİHİ ROLÜ

Sirimavo Bandaranaike, yalnızca Sri Lanka için değil, dünya tarihinde de önemli bir sembol haline gelmiştir. Tarihi olaylara dikkat çekmek ve bilgi düzeyini ölçmek amacıyla Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sıkça tercih edilen sorulardan biri olan “İlk kadın başbakan hangi ülkede seçildi?” gibi sorular, genel kültür açısından önemli bir yer tutar.

DÜNYA TARİHİNDEKİ İLK KADIN BAŞBAKAN

Peki, dünyada ilk kez bir kadının başbakan olarak seçilmesi hangi ülkede gerçekleşti? Cevap seçenekleri arasında A) Birleşik Krallık B) Sri Lanka C) Pakistan D) Türkiye bulunmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır. Tarih boyunca demokratik seçimle göreve gelen ilk kadın başbakan, Sirimavo Bandaranaike olmuştur. 1960 yılında Sri Lanka’da (o dönemdeki adıyla Seylan) gerçekleştirilen seçimler sonucunda başbakanlık koltuğuna oturarak önemli bir tarihi an yaşanmıştır.

KADIN TEMSİLİNDE BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI

Sirimavo Bandaranaike, yalnızca Sri Lanka’nın değil, aynı zamanda bir hükümetin başkanı olarak tarihe geçen ilk kadın lider olarak kayıtlara geçmiştir. Bu gelişme, dünya siyasetinde kadınların temsili açısından büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.