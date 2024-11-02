“Şirin Elmas Hanilçi’yi Öldüren Cani”

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şişli’de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi öldüren katil zanlısı, adliyeye gönderildi. Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında, zanlı ilk ifadesinde “Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm” şeklinde açıklama yaptı. Bu trajik olay, bölgedeki halkın büyük bir üzüntü ve tepkisini topladı.

OLAYIN ARKA PLANINDA NE VAR?

Şirin Elmas Hanilçi’nin öldürülmesi, çocuk güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Yerel halk, bu tür olayların önlenmesi gerektiği ve çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini savunuyor. Olayın nedeni ve zanlının durumu, yetkililer tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor.