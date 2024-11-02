Şirin Elmas’ın Cansız Bedeni Bulundu

KAYBOLAN KIZ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şişli’de 31 Ekim günü kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı’nda tespit edildi. Ailesi, kaybolan kızını televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalışıyordu. Polis ekipleri, gece saatlerinde aldığı bir ihbar sonrasında arama çalışmalarını sıklaştırarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş bir araştırma yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU İFADE EDİLDİ

Gerçekleştirilen arama faaliyetlerinin sonuçları itibarıyla, kaybolan kızın cansız bedenine ulaşıldı. Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, otopsi süreci için Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu gelişme, ailesi ve ilgili çevrelerde derin bir üzüntü yarattı.