More
Gündem

Şirin Elmas’ın Cansız Bedeni Bulundu

sirin-elmas-in-cansiz-bedeni-bulundu

KAYBOLAN KIZ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şişli’de 31 Ekim günü kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı’nda tespit edildi. Ailesi, kaybolan kızını televizyon programı aracılığıyla bulmaya çalışıyordu. Polis ekipleri, gece saatlerinde aldığı bir ihbar sonrasında arama çalışmalarını sıklaştırarak Feriköy Mezarlığı ve çevresinde geniş bir araştırma yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUCU İFADE EDİLDİ

Gerçekleştirilen arama faaliyetlerinin sonuçları itibarıyla, kaybolan kızın cansız bedenine ulaşıldı. Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, otopsi süreci için Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu gelişme, ailesi ve ilgili çevrelerde derin bir üzüntü yarattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Tüberkülozun Artışı İçin Uyarılar Yapıldı!

Dünya Sağlık Örgütü, tüberkülozun 8,2 milyon vakayla lider bulaşıcı hastalık haline geldiğini belirtti. Hastalık, altı kişiden birini öldürebiliyor; belirtileri soğuk algınlığına benziyor.
Gündem

Kogui Yerlilerine Tarihi Eser İadesi

Almanya, BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'nda Kolombiya'nın Kogui Yerlilerine ait üç kültürel eseri iade etti; bu adım, kültürel mirasın önemine dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.