“Şirin Elmas’tan Kayıp İhbarı Geldi”

KAYBOLAN ÇOCUĞUN AİLESİ YARDIM İSTEDİ

Şişli’de 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin ailesi, katıldıkları bir televizyon programında yardım talep etti. Bu durum üzerine polis ekipleri hemen harekete geçerek, bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde incelemeye koyuldu.

POLİS EKİPLERİ DERHAL HAREKETE GEÇTİ

Gece saatlerinde gelen bir ihbar sonrasında çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Feriköy Mezarlığı’nda Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bölgedeki ekiplerin çalışmaları, geniş güvenlik önlemleri altında devam ederken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.