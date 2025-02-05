Şirket ve Sektör Haberlerinde Güncel Gelişmeler

GÜNLÜK BÜLTEN HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük raporunda şirketler ve sektörler ile ilgili önemli gelişmeleri paylaşıyor. İşte detaylar:

AKFYE AÇIKLAMASI

Akfen Yenilenebilir Enerji, YEKA GES-2024 ihalelerine katılan bağlı ortaklıklarının ihaleden kazananlar arasında yer almadığını belirtti.

AYGAZ SERMAYE BAŞVURUSU

Aygaz, şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresini 2029 yılının sonuna kadar uzatmak ve mevcut kayıtlı sermaye tavanını 1 milyar TL’ye çıkarmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

CWENE İHALE SÜRECİNDEN ÇEKİLDİ

CW Enerji, YEKA GES-2024 ihalelerinde fiyat avantajı sağlayamaması sebebiyle açık artırma sürecinden çekildiğini duyurdu.

DAGI MAĞAZA SAYISI ARTTI

Dagi Giyim, yalnızca bayiler ve e-ticaret hariç, güncel olarak 84 mağaza sayısına ulaştığını açıkladı.

GUBRF PAY GERİ ALIMI

Gübre Fabrikaları, 268,75-273,25 TL fiyat aralığından toplamda 109,5 bin adet pay geri aldı. Bu geri alım operasyonuyla şirketin sermayesine oranı %0,13 seviyesine ulaştı.

LKMNH GERİ ALIM İŞLEMİ

Lokman Hekim, 20,12-20,52 TL fiyat aralığından 96,5 bin adet pay geri alındığını bildirdi. Bu işlemle birlikte geri alınan payların şirket sermayesindeki oranı %0,09’a ulaştı.

THYAO SERMAYE TAVANINI YÜKSELTTİ

Türk Hava Yolları, kayıtlı sermaye tavanını 5 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltme kararı aldı.

TSKB 4Ç24 SONUÇLARI

TSKB, 4Ç24 finansal sonuçlarını 3,1 milyar TL net kar ile açıkladı ve bu sonuçlar beklentilerle uyumlu oldu. 2024 yılı toplamında net kar 10,1 milyar TL olarak öngörülürken, yıllık bazda %44 artış kaydedildi. Faiz gelirleri yıllık %59 artarak 28,6 milyar TL’ye ulaşırken, faiz giderleri %75 artışla 13,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Net faaliyet karı 2024’te yıllık %54 artışla 11,4 milyar TL oldu. Marj ve rasyolara göre, net kar/faiz geliri rasyosu %35,38 olurken, net faiz geliri/krediler rasyosu %9,10 seviyesini buldu. Özkaynak karlılığı ise %40,2 seviyesinde gerçekleşti ve geçen çeyrekle benzer bir seyir izledi.