Şirkete Para Aktarımı İddiaları İnceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı yolsuzluk operasyonunu sürdürüyor. Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da dahil olduğu süreçte, 99 şüphelinin bulunduğu soruşturma çerçevesinde, CHP İstanbul İl binasıyla alakalı para sayma görüntülerinin kaydedildiği belirtilen ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’ın tanık ifadesine ulaşıldı.

FIILIYATTA YER ALMAYAN ŞİRKETE PARA AKTARILIYOR

Taşkapan, savcılıkta “Şu an gündemde olan yolsuzluk operasyonu ile ilgili bildiklerinizi anlatınız” sorusuna verdiği yanıtta, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ana konusu belediye otobüslerinin bakım ihaleleri olan bazı diğer ihaleler, Özgür Karabat tarafından yönlendiriliyor ve kardeşi Devrim Karabat’ın organizasyonu ile Fikret Şimşek’in kardeşleri Yılmaz ve Erkan Şimşek’in sahip olduğu Şimşek Oto şirketi üzerinden yürütülmektedir. Resmi olarak var olan bir şirket olmasına rağmen, fiiliyatta böyle bir şirket yoktur. Büyükşehir Belediyesi’nden alınan ihalelerden kazanılan paralar bu Şimşek Oto şirketine aktarılıyor” dedi.

ARSA SATIN ALIMLARI YAPILIYOR

Tanık, elde edilen ihalelerle birlikte arsa alındığını ileri sürdü. Taşkapan ifadesinde ayrıca “60 parselli ve tanesi 40 bin dolar olan Silivri Çatalca bölgesinde kurulan ayrı bir kooperatife ihale paralarının bir kısmını aktardılar. Yine paraların bir kısmı, tanesi 110 bin dolar değerinde toplam 250 paylı SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperafiti’ne gönderildi. Diğer bir kısmı, 200 dönüm arazi değeri 200 milyon lira olan Sefaköy Toplu Yapı Kooperatifine aktarıldı” şeklinde beyan etti. Taşkapan, bu kooperatiflerin bilgilerini de şu şekilde aktardı: “SS Silivri Sefaköy Toplu Konut Yapı Kooperatifi, İstanbul Silivri Büyükçavuşlu ve Küçükçavuşlu’da 234 bin 400 metrekarelik, diğeri ise 434 dönümlük Silivri Balaban’da bulunan SS İkitelli Silivri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi.” Ayrıca, bu şahısların 2023 yılından sonra edindikleri daireler ve hesaplarındaki paraların da ihalelerden gelen paralar olduğunu vurguladı ve “Şu anda bildiklerim bunlardan ibaret” dedi.