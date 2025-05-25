Şirketler İşlem Yapacak Temettü Ödemesi

ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITIMINA DEVAM EDİYOR

Şirketler, elde ettikleri kârları hissedarlarıyla paylaşma konusunda aktif bir tutum sergiliyor. 4 farklı şirket, yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Güçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği, yatırımcıların bu şirketlere olan ilgisini artırıyor.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Anadolu Isuzu, 1 TL nominal değerli pay için net 1.6865078 lira, Coca Cola 0.9113699 lira, Lokman Hekim 0.3541666 lira ve Mavi Giyim 0.9962167 lira temettü ödemesi yapacak. Bu rakamlar, yatırımcılar açısından önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

TEMETTÜ ÖDEMESİ NEDİR?

Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımını ifade ediyor. Halka açık şirketler, yıllık finansal performanslarına göre bu dağıtımı gerçekleştiriyor. Temettü ödemesi, yatırımcılara şirketin kârından nakit veya ek hisse senedi ile pay verilmesini içeriyor.

TEMETTÜ TÜRLERİ NELERDİR?

Nakit Temettü: Yatırımcıya doğrudan nakit olarak yatırılır ve en yaygın temettü türüdür.

Bedelsiz Hisse Senedi Temettüsü: Şirket, kârını nakit yerine yeni hisse senetleri olarak dağıtır. Bu durum, yatırımcıların elindeki hisse sayısının artmasına neden olur, fakat şirketin toplam piyasa değeri değişmez.

Menkul Kıymet Temettüsü: Nakit veya hisse senedi dışındaki varlıklarla yapılan ödemelerdir ve daha az yaygındır. Bu farklı temettü türleri, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanıyor.