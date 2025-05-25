Şirketler Temettü Dağıtımına Devam Ediyor.

ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITIMINA DEVAM EDİYOR

Şirketler, elde ettikleri kazançları hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Güçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği oldukça yüksek oluyor ve bu da yatırımcıların bu tür şirketlere ilgisini artırıyor.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ MİKTARLARI

Anadolu Isuzu, 1 TL nominal değerli pay için net 1.6865078 lira, Coca Cola 0.9113699 lira, Lokman Hekim 0.3541666 lira ve Mavi Giyim 0.9962167 lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

TEMETTÜ ÖDEMESİ NEDİR?

Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımı olarak tanımlanıyor. Genellikle halka açık şirketler, yıllık finansal performanslarına göre bu ödemeyi gerçekleştiriyor. Bu ödeme, yatırımcılara şirketin kârından nakit ya da ek hisse senedi şeklinde pay verilmesini içeriyor.

TEMETTÜ TÜRLERİ NELERDİR?

Ödemelerin birkaç türü bulunuyor. Nakit temettü, yatırımcının hesabına doğrudan nakit olarak yatırılıyor ve en yaygın tür olarak biliniyor. Bedelsiz hisse senedi temettüsü, şirketin kârını nakit yerine yeni hisse senetleri vererek dağıtmasını ifade ediyor. Bu yöntemle yatırımcıların elindeki hisse sayısı artıyor ancak şirketin toplam piyasa değeri değişmiyor. Menkul kıymet temettüsü ise, nakit ya da hisse senedi dışındaki varlıklarla yapılan ödemeleri kapsıyor ve bu tür ödemeler daha az yaygın oluyor.