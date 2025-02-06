Şirketlerin Güncel İş ve Sektör Haberleri

GÜNÜN ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde günün şirket ve sektör haberlerini detaylı bir şekilde paylaştı. Raporun içeriği aşağıdaki gibidir:

BERA HOLDİNG’İN GES YATIRIMI

Bera Holding, grup şirketlerinden Adaçal Endüstriyel Mineraller’e ait Uşak’taki arazide 6.000 kWe kapasitesindeki Güneş Enerji Santrali’nin devreye alındığını ve elektrik üretmeye başladığını duyurdu. Bera’nın üç adet GES santralinde yıllık bazda toplam elektrik tüketiminin %53’ü güneş enerjisinden elde edilen elektrik ile karşılanacak.

EBEBEK’TE YILSONU ZİYARETÇİ ARTIŞI

Ebebek, Ocak ayında mağazalarını ziyaret edenlerin sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artışla 4,5 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca, internet sitesinin ziyaretçi sayısının da yıllık bazda %10 artışla 12,2 milyon olduğunu belirtti.

Koç Holding, bağlı ortaklık Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri tarafından Kalamış A.Ş.’nin paylarının tamamına sahip olduğunu, 176,4 milyon doların ödenmesi ve kalan bedel için teminat mektubunun teslim edilmesi sonrası, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletim hakkının verilmesine yönelik sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

KONTROLMATİK’İN IRAK PROJESİ

Kontrolmatik, Irak Elektrik Bakanlığı ile 29,7 milyon USD tutarındaki “400 kV Salah Al Din & Qayara Trafo Merkezi Genişletme Projesi” için sözleşme imzaladığını bildirdi. Bu tutar, şirketin 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %14,5’ine karşılık geliyor.

KOTON’DAN YURT DIŞI BÜYÜME HEDEFİ

Koton CEO’su Bülent Sabuncu, şirketin her yıl 2-3 yeni ülkeye giriş yapma hedefinin olduğunu belirtti. 2025 yılı için özellikle yurt dışında büyümeye devam edeceklerini, Macaristan başta olmak üzere Körfez bölgesindeki iş birliklerinin önemli olacağını ve Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’deki mağaza sayısının artırılacağını açıkladı.

KTLEV’İN YÜKSEK KAR RAKAMLARI

Şirket, 4Ç24 finansal sonuçlarını 968,5 milyon TL net kar ile açıkladı. 2024 yılı toplamında net karın 2,2 milyar TL olması beklenirken, yıllık bazda %188 artış kaydedildi. Ayrıca brüt kar yıllık %271 artarak 4,9 milyar TL seviyesine, net faaliyet karı ise %206 artışla 3,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

ORGE ENERJİ’DEN PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ

ORGE Enerji, İzmir Amerikan Hastanesi Projesi kapsamında mevcut sözleşmesini 3,75 milyon EUR + 127,5 milyon TL seviyesine revize etmek amacıyla ek protokol görüşmeleri başlattığını bildirdi.

OTOKAR’IN KÖTÜ FİNANSAL SONUÇLARI

Otokar Otomotiv, 4Ç24 finansal sonuçlarını piyasa beklentisinin altında 554 milyon TL net zarar ile açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 3 milyar TL net kar elde ederken, önceki çeyrekte ise 960 milyon TL net zarar göstermişti. Yıllık bazda satış gelirleri %25,3 azalırken, çeyreksel bazda %43,5 artış kaydetti.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ’NDEN ANLAŞMA

Smart Güneş Enerjisi, Asya Ges ile 80,7 milyon USD değerinde dört adet depolamalı GES ve enerji nakil hattı kurulumu için sözleşme imzaladı. Bu tutar, şirketin 12 aylık USD bazlı gelirlerinin %26’sını oluşturuyor ve projelerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

TÜRK HAVA YOLLARI’NDA KREDİ NOTU YÜKSELDİ

Türk Hava Yolları’nın kredi notu, Fitch tarafından BB-‘den BB’ye yükseltildi ve görünüm durgun olarak teyit edildi.

YEŞİL GYO’YA GEÇİCİ KONKORDATO

Yeşil GYO, Innovia 4 projesinde yaşanan imar sorunları ve müşteri iadeleri nedeniyle 640 daire geri alınmış ve müşteri alacakları faizi ile birlikte iade edilmiştir. Bunun sonucunda şirketin nakit kaynakları tükenmiş olup, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete 3 ay geçici konkordato mühleti verilmiştir.