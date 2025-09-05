Şirketlerin Varlık Devrine Yasak Getirildi

MAHKEME KARARIYLA BAZI YASAKLAR GETİRİLDİ

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, şirketlerin taşınır ve taşınmaz varlıklarının üçüncü yerlere devri engellendi. Borçlu durumundaki kişiler, mahkeme izni olmaksızın rehin tesis edemiyor, kefil olamıyor ve herhangi bir ivazsız tasarruf gerçekleştiremiyor. Bununla birlikte, 22 Ağustos itibarıyla yeni icra ve iflas takip işlemleri başlatması yasaklandı. Geçici mühlet süresince, konkordato komiseri atanarak işlemler başlatıldı. Alacaklıların ise bu duruma dair itirazlarını 7 gün içinde yapma hakkı bulunuyor.

MARESEN PLASTİK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

2002 yılında faaliyete geçen Maresen Plastik, ESEN Plastik A.Ş.’nin Marmara Bölge distribütörü olarak görev yapmaya başladı. Şirket, plastik sektöründe iç ve dış piyasalarda hizmet sunarak geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı.

MARESEN OTOMOTİV’İN FAALİYET ALANLARI

Maresen Otomotiv, 2019’da kurularak Goodyear markasının Bursa bayiliğini üstlenmiş durumdadır. Lastik değiştirme, servis hizmetleri, akü satışı ve lastik oteli gibi birçok hizmet sunarak müşterilere yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra, Duracell Akü Güney Marmara bayiliğini de bünyesine ekleyerek hizmet yelpazesini genişletmiştir.

MINDA YAPI VE FAALİYETLERİ

2008 yılında kurulan Minda Yapı, inşaat malzemeleri, tarım, altyapı ve üstyapı projeleri alanında geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyor. Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, Düzce, Yalova ve İzmit gibi illeri kapsayan geniş satış ağıyla sektörde önemli bir yer edinmiştir.