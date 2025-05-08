“Şirketten Ayrılanların Listesi Açıklandı”

DÜNYADA SORUŞTURMALARIN ETKİSİ

Dizi ve film endüstrisinde tekelleşme suçlamaları ile gündeme gelen menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Barım hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçlaması ile 30 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Son gelişmelerle birlikte, Barım’ın şirketi ID İletişim’de önemli ayrılıklar gerçekleşti. Şirketin web sitesinde yapılan güncellemelerde, ünlü oyuncu çifti Ali Atay ve Hazal Kaya’nın portföyden çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, ID İletişim sosyal medya hesapları üzerinden de Atay ve Kaya’yı takip etmeyi durdurdu.