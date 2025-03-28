Şırnak Bayram Namazı Saati 06:28

RAMAZAN BAYRAMININ İLK GÜNÜ BAYRAM NAMAZI

Mübarek Ramazan Bayramının başlangıcı, bayram namazının kılınmasıyla kutlanıyor. Bayram namazı vakti her şehirde farklılık gösteriyor. Şırnak’ta bayram namazı hangi saatte kılınacak? 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramının ilk günü olarak belirleniyor ve Diyanet’in açıklamasına göre Şırnak’ta bayram namazı saat 06:28’de başlayacak.

BAYRAM NAMAZI SAATİ VE MEZHEP GÖRÜŞLERİ

Bayram namazı, Hanefî mezhebinde, Pazar namazının vücut şartlarını taşıyan kişilere vâciptir. Şafiî ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet olarak kabul edilirken, Hanbelî mezhebine göre farz-ı kifaye olarak değerlendiriliyor. Hanefî mezhebine göre bayram namazının geçerlilik şartları, hutbe hariç Pazar namazının geçerlilik şartlarıyla aynıdır. Bayram namazı, iki rekattan oluşuyor ve şöyle kılınıyor:

1. Rekat: Niyet edildikten sonra “tekbir” alınarak eller bağlanıyor. “Sübhaneke duası” okunduktan sonra eller kulak hizasına kaldırılıp yine “tekbir” alınıyor ve eller yanlara salınıyor. İmam “Euzü besmele” çekerek açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure” okuyor. Cemaat, imamı bu esnada dinliyor. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata geçiliyor.

2. Rekat: İmam gizlice “besmele” çekiyor, ardından açıkça “Fatiha suresi” ve devamında “Zammı sure” okuyor. Cemaat sessizce imamı dinliyor. Tekrar eller kulak hizasında kaldırılarak “tekbir” alınıyor, eller yanlara bırakılıyor, tekrar “tekbir” alınıyor. Son olarak 4. tekbir alınarak rükuya gidiliyor. Rüku ve secde sonrasında oturuluyor; “Tahiyyat” ve “Salli-Barik duaları” okunarak namaz tamamlanıyor. Müezzin eşliğinde cemaat üç kez “tekbir” getiriyor ve imam hutbeyi okumaya başlıyor.

BAYRAM NAMAZI İÇİN HAZIRLIKLAR

Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, namazın nasıl kılınacağı ve niyet edilmesi hakkında bilgi veriyor. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınıyor. Toplamda 2 rekattan oluşan bayram namazına niyet ederken, hangi bayramın namazı olduğu belirtiliyor. Niyet şu şekilde yapılıyor: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”