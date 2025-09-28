Şırnak Emniyet Müdürü Sazak, Güvenlik Hizmetlerini Güçlendirecek

YENİ DÖNEMDE ETKİN GÜVENLİK HİZMETLERİ

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, güvenlik hizmetlerinin yeni dönemde daha etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtiyor. 18 Eylül’de Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Sazak, kısa sürede halkla iç içe olan çalışmalarıyla dikkati çekiyor. Göreve gelir gelmez Şırnak ve ilçelerinde sahaya inen Sazak, vatandaşlar, esnaf ve çocuklarla doğrudan temas kurmayı sürdürüyor.

HALKLA İLETİŞİM FADİYETLERİ

Emniyet Müdürü Sazak, “Şırnak’ın Huzuru” faaliyetleri çerçevesinde Cizre ilçesinde çocuklarla bir araya geldi. Nur Mahallesi BOTAŞ Parkı’nda düzenlenen etkinlikte miniklerle eğlenceli vakit geçiren Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı ile birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Sazak, güvenlik çalışmalarına dair bilgiler verdi.

Önceki akşam Şırnak merkez Cumhuriyet Caddesi’nde denetimlere katılan Sazak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Görev anlayışını 7 gün 24 saat halkın yanında olmak şeklinde ortaya koyan Sazak, emniyetin sahada daha görünür olacağı mesajını veriyor.