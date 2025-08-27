Şırnak Havalimanı Yolcu İstatistikleri Açıklandı

ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI YOLCU TRAFİĞİNDE ARTIŞ GÖSTERİYOR

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2025 yılı Temmuz ayında 39 bin 691 yolcuyu ağırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, havalimanının söz konusu aya ait yolcu, uçak ve yük istatistiklerini paylaştı.

İÇ HAT TRAFİĞİ VE YÜK HACMİ

Verilere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nda Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 39 bin 691 olarak kaydedildi. Aynı ayda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 653’e ulaştı. Yük trafiği ise toplamda 436 ton olarak gerçekleşti.

YILIN İLK YEDİ AYINDA YOLCU SAYISI

2025 yılının ilk yedi ayında (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz) ise yolcu trafiği 241 bin 181, uçak trafiği 4 bin 023, yük trafiği ise toplamda 2 bin 459 ton oldu. Bu rakamlar, havalimanının bölgedeki ulaşım potansiyelini gözler önüne seriyor.