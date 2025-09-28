Haberler

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Faaliyetlerini Tanıttı

EMNİYET HİZMETLERİ DAHA ETKİN YÜRÜTÜLECEK

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, yeni görev döneminde güvenlik hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütüleceğini belirtiyor. 18 Eylül’de Şırnak İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Sazak, halk ile olan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Göreve başladığı günden itibaren Şırnak ve ilçelerinde sahaya inen Sazak, vatandaşlar, esnaf ve çocuklarla yakın temas kurmayı sürdürüyor.

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ

“Şırnak’ın Huzuru” faaliyetleri çerçevesinde Cizre ilçesinde çocuklarla buluşan Sazak, Nur Mahallesi BOTAŞ Parkı’nda düzenlenen etkinlikte miniklerle eğlenceli zaman geçirdi. Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı ile beraber esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Bölge halkının taleplerini dinleyen Sazak, güvenlik çalışmalarına dair bilgiler sundu.

HALKIN YANINDA OLMAK

Şırnak merkez Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan denetimlere katılan Sazak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Görev anlayışını “7 gün 24 saat halkın yanında olmak” şeklinde ifade eden Sazak, emniyetin sahada daha görünür olacağına dair bir mesaj verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tokat’ta TAKE Projesi Kapsamında Ayçiçeği Hasadı Başladı

Tokat'ta yürütülen TAKE Projesi sayesinde 12 dekarlık alanda ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi. Toplamda 1.923 çiftçiye %50 hibe ile 18,6 ton tohum verildi.
Haberler

Çorumlu Obası’nda Yeşilay Gönüllüleri Buluştu

Çorumlu Obası'nda düzenlenen etkinlikte, Genç Yeşilay gönüllülerine bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi üzerinde duruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.