Şırnak İline Geçici Özel Güvenlik İlanı

ŞIRNAK VALİLİĞİ’NİN GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ DUYURUSU

Şırnak Valiliği, 12-26 Mayıs tarihleri arasında bazı bölgelerin 15 gün boyunca ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, vatandaşların bu geçici özel güvenlik bölgelerine giriş yapmamaları gerektiği vurgulandı.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Valiliğin açıklamasında, “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (c) fıkrası ve 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine dayanarak bu açıklama yapılmıştır.” denildi.

İLAN EDİLEN BÖLGELER VE İZİN PROSEDÜRÜ

Açıklamada, “Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Cudi Dağı bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Altındağları Bölgesi ve Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gitmek isteyen vatandaşların, bu bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından dikkat etmeleri önemlidir.” ifadelerine yer verildi. Valilik, belirtilen tarihler arasında vatandaşların, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceklerini, aksi durumda ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlemlerle karşılaşabileceklerini de belirtti.