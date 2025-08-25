Şırnak’ın Gözdesi: Şerefiye Şelalesi Ziyaret Ediliyor

ŞIRNAK’A ARTAN İLGİ VE ŞEREFİYE ŞELALESİ’NE ZİYARETLER

Terörizmin yerini huzura bırakması sonrası Şırnak’a olan ilgi artış gösteriyor. Şırnak’taki sıcak havadan kaçmak isteyenlerin akın ettiği yerlerden biri, Kayaboyun köyünde bulunan Şerefiye Şelalesi. 3 kilometrelik bir yürüyüş alanının ardından ulaşılabilen bu şelale, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine çekiyor.

ÇÖPLER KONUSUNDA UYARI

Kayaboyun Köyü Muhtarı Hakan Vural, şelaleye gelen turistlerin çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyarıyor. “Bu şelale eskiden yasaktı. Şimdi süreçten dolayı şükür huzurlu bir ortamımız oldu. Günlük 150 araç geliyor. Bu Şırnak’ımız için çok güzel bir doğal güzellik. Ama onlardan ricamız buraları kirletmesinler. Çöplerini atmasınlar sağa sola” diyor.

PROJELERLE ŞEREFİYE ŞELALESİ’NE DESTEK

Şerefiye Şelalesi’nin korunması ve restorasyonu için projeler geliştirdiklerini belirten Vural, “Projelerimizi valiliğimize sunduk. Burayı daha da güzelleştireceğiz. Şırnak Gabar Dağı sadece petrol ile değil böyle güzellikler ile de anılacak. Buraya gelen vatandaşlarımız tabi ki çöp poşetleri ile birlikte gelsinler” diye ekliyor.

ULAŞIM SORUNU VE GELECEK PROJELER

Ulaşımın zorluğunu dile getiren Vural, ailelerin buraya gelmekte sıkıntı yaşadığını ifade ediyor. Özel İdare’den iş makineleri talep ettiklerini ekleyen Vural, “İl Özel İdaremiz bize makineler verecek. Artık inşallah araçlar ile buraya gelinebilecek” şeklinde sözlerini sürdürüyor. Ayrıca, şelalenin çevre düzenlemesinin yapılacağını ve bunun Şırnak için önemli bir gelişme olduğunu vurguluyor.

ZİYARETÇİLERDEN OLUMLU YORUMLAR

Ailesiyle birlikte Tekirdağ’dan gelen ziyaretçi Nil Şengüler, “Gabar Dağı eteklerindeki bu şelale çok güzel. Ben buraya Tekirdağ’dan geldim ve çok beğendim. Normalde Şırnak çok sıcak fakat buraya geldiğimde çok çok farklı bir ortama girdim. Çok güzel vakit geçirdik” diyerek olumlu görülerini paylaşıyor.