Şırnak’ın İdil İlçesinde Kamil Aslan Cinayeti

ŞIRNAK’TA CİNAYET ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI

Şırnak’ın İdil ilçesinde meydana gelen cinayet, Kamil Aslan’ın 15 defa bıçaklanarak hayatının sona ermesiyle sonuçlandı. 9 Nisan’da, hayvanlarını otlattığı sırada kaybolan Aslan, akşam saatlerinde hayvanlarının sahipsiz bulunmasıyla köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve arama kurtarma çalışmaları başladı. Aramalar neticesinde Aslan, hayvanlarını otlattığı yerde 15 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu.

CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli, S.A. ve A.A., mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Şüpheli S.A., mahkemede verdiği ifadesinde, “Biz 3 arkadaş babama ait olan 3 koyunu daha önce satarak aldığımız parayı hep birlikte harcadık. Kamil Aslan, durumu gidip babama anlatarak, şikayet ederek, beni öldüreceğini söylüyordu. Kamil Aslan beni öldürmeden ben onu öldürdüm” dedi.