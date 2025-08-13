Şırnak’ın Potansiyeli Yönetilmeli, Turizm Gelişmeli

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY ŞIRNAK’TA TURİZM POTANSİYELİNİ VURGULADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak’ın tarihi ve kültürel zenginliğinin turizm gelirleriyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Ersoy, “Şırnak’a daha fazla turist gelmesi, Şırnaklı esnafımızın daha fazla kazanması, Şırnaklı gençlerin geleceğe güvenle bakabilmesi adına bize düşen görev, bu potansiyeli etkin ve doğru bir şekilde yönetmektir” dedi. Şırnak’a çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gelen Ersoy, Vali Ekinci ve beraberindeki ekip ile Şırnak Valiliğine geçti ve orada şeref defterini imzaladı. Ardından Vali Ekici ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Şırnak’ta devam eden çalışmaları yerinde incelemek ve gerekli eksiklikleri tespit etmek amacıyla ziyaret ettiğini söyledi. Şırnak’ın doğal, kültürel ve tarihi yönleriyle oldukça değerli bir mirasa sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, günümüzde turizmde sadece ülkeler arasındaki değil şehirler arası bir rekabetin bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda büyük değişiklikler yapıldığını ileten Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şehirlerimizi bu rekabete hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi. Artık Türkiye’de turizm d denince plajların yanı sıra kış turizmi, kültür, inanç, spor, sağlık ve gastronomi gibi birçok farklı alanda da faaliyetlerin bulunduğunu açıkladı.

Dünya genelinde turizm hareketliliği incelendiğinde seyahatlerin yüzde 40’ının kültür turizmi odaklı olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, bu durumu göz önünde bulundurarak yürütülen çalışmaların önemini vurguladı. 200’e yakın ülkede Türkiye’yi tanıttıklarını belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dünyanın en etkili ve en çok takip edilen mecralarında Türkiye ile ilgili tanıtımlara denk gelmemek neredeyse imkansız. Bugün ülkemiz turizm alanında büyük başarılara imza atan bir konuma ulaşmıştır.” 2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyar dolarlık turizm gelirinin elde edildiğini ve tüm zamanların geliri rekorunun kırıldığını belirten Bakan, yıl sonu hedeflerinin 64 milyar dolara ulaşmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy, farklı coğrafyalardan insanların Şırnak’a gelmesini ve tarihi ile kültürel mirasını yerinde görmesini istediklerini dile getirdi. “Bize düşen görev, bu potansiyeli etkin ve doğru bir şekilde yönetmektir” şeklinde konuşan Ersoy, başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ projesinin ulusal ve uluslararası düzeyde Şırnak’a daha fazla turist ve yatırım çekmesi gerektiğinin altını çizdi. Şırnak’ı doğal ve kültürel zenginlikleriyle anılması gereken bir yer olarak tanımlayan Bakan, yerel dinamiklerle el birliği içinde gerekli adımları atacaklarını ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin liderliğinde başlatılan yeni sürecin Şırnak ve çevresindeki şehirlerin potansiyelini ortaya çıkarması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa’da düzenlenen Kültür Yolu Festivallerine bir yenisinin eklenmesi müjdesini veren Bakan Ersoy, Şırnak, Hakkari, Bingöl ve Tunceli’de “Bir Anadolu Şenliği” düzenleyeceklerini duyurdu. Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Şırnak, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Tunceli’de çok kıymetli sanatçılarımızın katılımıyla ‘Bir Anadolu Şenliği’ düzenliyoruz” dedi. Bu şenliklerin hem kültür hem de sanat açısından bölgeye katkı sağlaması ile birlikte tanıtımın da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti. Etkinliklerin barış, kardeşlik ve birlikte buluşmalara zemin hazırlayacağını dile getiren Bakan Ersoy, tüm halkı bu etkinliklere davet etti. Program, Vali Birol Ekici ve Milletvekili Arslan Tatar’ın Bakan Ersoy’a hediye takdim etmesiyle sona erdi.