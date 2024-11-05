Şırnak’ta 10 Günlük Yürüyüş Yasağı

ŞIRNAK VALİLİĞİ’NDEN YASAKLAR

Şırnak Valiliği, şehir merkezi ve tüm ilçelerde yürüyüş, gösteri ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediye başkanlarının terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı belirtildi.

GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ İÇİN YASAK

Valilik açıklamasında, “Terör örgütüyle bağlantılı grupların il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını tehdit etme potansiyeli göz önünde bulundurularak kamu düzen ve güveninin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi” gibi gerekçeleri öne sürdü. Bu çerçevede, Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri ve törenlerle ilgili etkinlikler haricinde; her türlü açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve diğer türdeki eylemler yasaklandı.

AÇIK HAVA FAALİYETLERİNE YASAK

Açıklamada, yasak kapsamındaki etkinlikler arasında “toplu karşılama ve uğurlama merasimleri, oturma eylemleri, mitingler, çadır kurma, imza kampanyaları, stant açma, kitlesel cenaze merasimleri ve mezarlık ziyaretleri” gibi birçok faaliyet sayıldı. Ayrıca, “ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri ve balon uçurtmak, dron ve paramotor gibi hava faaliyetleri” de yasaklandı. Ayrıca, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri dışındaki el ilanı, broşür gibi dağıtımlara da izin verilmeyecek.

YASAK DÖNEMİ VE KAPSAM

Şırnak Valiliği, bütün bu yasakların 04.11.2024 günü saat 00.01’den 13.11.2024 günü saat 23.59’a kadar süreceğini bildirdi. Bu yasaklar, il merkezi ve ilçeleri de kapsayarak tüm il sınırları içerisinde geçerli olacak.