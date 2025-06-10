Şırnak’ta 10 Kişiye İşlem Yapıldı

ŞIRNAK’TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şırnak’ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik bir çalışma yürüttü.

GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyonlar sonucunda yakalanan 10 kişinin soruşturmaları devam ediyor. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olarak 3 bin 425 paket sigara, 1500 litre motorin ve çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.