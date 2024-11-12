“Şırnak’ta 15 Gün Geçici Güvenlik Alanı”

ŞIRNAK’TA ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLANI

Şırnak’ta bazı bölgeler 3-27 Kasım tarihleri arasında ‘özel güvenlik bölgesi’ olarak belirleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve olumsuz durumların önüne geçilmesi amacını güden 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu çerçevesinde bu kararın alındığı ifade ediliyor.

GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGELERİ VE SINIRLARI

Açıklamaya göre, Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak’ın Gabar Dağı, merkez ile Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayaylası, İncebel Dağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgeleri 13-27 Kasım tarihleri arasında geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan ediliyor.

VATANDAŞLARIN GİRİŞİNE DİKKAT

Ayrıca, açıklamada söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesi üzerinden paylaşıldığı, bu alanlara vatandaşların izinsiz giriş yapmamalarının can ve mal güvenlikleri açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.