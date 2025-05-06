Şırnak’ta 27 Şüpheliye Adli İşlem Yapıldı

ŞIRNAK’TA OPERASYONLARDA 27 ŞÜPHELİ ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak’ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında toplam 27 şüpheli hakkında adli işlem yapılıyor. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele amacıyla son bir haftada kent merkezi ve çevresinde çeşitli çalışmalar yürütüyor.

KAPSAMLI ARAMALAR YAPILDI

Bu operasyonlar çerçevesinde belirli adresler ve araçlar üzerinde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 1,63 kilogram sentetik uyuşturucu, 11,79 gram esrar, 2.480 paket gümrük kaçağı sigara, 1.080 adet elektronik sigara tütünü, 65 cep telefonu, 131.850 adet çeşitli ilaç, 2 tabanca, 3 fişek, 2 şarjör, 329 adet elektronik sigara ve 228 adet çeşitli malzeme ele geçirildi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 27 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.