Şırnak’ta 29 Şüpheliye Yasal İşlem

ŞIRNAK’TA YAPILAN OPERASYONLARIN SONUCU

Şırnak’ta gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları sonucunda 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılıyor. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube ekipleri 11-17 Ağustos tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenliyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonlarda, 0,37 gram metamfetamin, 0,31 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza, 1 adet bong, 4 bin 660 paket sigara, 66 paket elektronik sigara tütünü ve 68 bin 766 adet ilaç ele geçiriliyor. Ayrıca, 150 adet puro ve 515 adet emtia da operasyonlar sırasında güvenlik güçleri tarafından yakalanıyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda, toplamda 29 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldığı bildiriliyor. Bu tür operasyonların, Şırnak’taki asayiş ve güvenliği artırmak amacıyla devam edeceği ifade ediliyor.