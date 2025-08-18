Haberler

Şırnak’ta 34 Kişi Yakalandı

ŞIRNAK’TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Şırnak’ta gerçekleştirilen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında toplam 34 kişi üstünde işlem gerçekleştiriliyor. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri tarafından 9-15 Ağustos tarihleri arasında asayiş ve kaçakçılık kapsamında detaylı çalışmalar yapıldığı ifade ediliyor.

YAKALANAN KAÇAK MALZEMELERİN DETAYLARI

Yapılan operasyonlarda elde edilen bulgulara göre, gümrük kaçağı olduğu düşünülen 12 bin 963 paket sigara, 64 adet elektronik sigara, 12 kilogram çay, 30 kilogram nargile tütünü, 360 puro, 155 cep telefonu, 78 termos, 376 oyuncak, 2 bin 9 çeşit inşaat malzemesi, 91 adet büro eşyası, 127 değişik el aleti, 68 kozmetik ürün, 158 süs eşyası, 70 tıbbi malzeme, 77 mutfak eşyası ve toplamda 233 adet farklı inşaat malzemesi, 1 gram kubar esrar ve sentetik uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında yakalanan 34 kişi hakkında yasal süreç başlatıldı.

