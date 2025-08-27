Şırnak’ta 35 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK’TA YAPILAN OPERASYONLAR

Şırnak’ta gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonları sonucunda 35 şüpheliye yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Ağustos tarihleri arasında önemli operasyonlar düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonlar neticesinde 60 gram esrar, 5,23 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 0,14 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, bin 225 paket sigara, 167 paket elektronik sigara, 8 cep telefonu, 11 kilogram çay, 6 kol saati ve 13 bin 322 adet emtia da güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yapılan düzenlemelerle birlikte 35 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.