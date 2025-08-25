Şırnak’ta 36 Şüpheli Yakalandı

ŞIRNAK’TA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elde ettikleri istihbari bilgiler doğrultusunda bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan bu operasyonda toplam 36 kişiye işlem yapıldı ve piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan çeşitli gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

YAKALANAN MALZEMELERİN DETAYLARI

Operasyon sırasında şüphelilere ait 36 farklı adreste gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler bulundu. Ele geçirilen ürünler arasında; 3 gram kubar esrar, 275 adet elektronik sigara, 17 bin 509 adet bandrolsüz sigara, 197 kilogram çay, 150 adet puro, 50 adet cep telefonu, 84 adet termos, 654 adet oyuncak, 2 bin 17 adet çeşitli inşaat malzemesi, 122 adet diğer elektronik eşya, 103 adet ev ve büro eşyası, 643 adet çeşitli el aletleri, 189 adet kozmetik eşya, 232 adet süs eşyası, 540 adet gıda malzemesi, 398 adet mutfak eşyası ve 323 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme yer aldı.

ADI GEÇEN ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan operasyon sonrası yakalanan malzemelerin toplam piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 618 bin 300 TL olarak belirlendi. Gümrük kaçağı malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturma devam ediyor.