Şırnak’ta 44 Kişi Yakaladı, 2 Tutuklandı

İŞLEM YAPILAN OPERASYON DETAYLARI

Şırnak’ta gerçekleştirilen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında toplam 44 şahıs yakalandı, bunlardan 2’si tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekipleri 23-29 Ağustos tarihlerinde asayiş ve kaçakçılık ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüttü.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu düşünülen 42 bin 407 paket sigara, 126 elektronik sigara, 78 kilogram nargile tütünü, 19 cep telefonu, 1178 farklı inşaat malzemesi, 300 gram skunk, 731 kök skunk bitkisi ve 50 bin Euro ele geçirildi. Yakalanan 44 kişiden 2’si adli makamlara çıkarıldıktan sonra tutuklanırken, diğer kişilere karşı gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.