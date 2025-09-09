Haberler

Şırnak’ta 5 Araçla Kaza Oldu

KAZA ANINDA ŞİRNAK’TA TUTULAN ANLAR

Şırnak’ta 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden 51 ACL 705 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 MOY 829 plakalı kamyonete çarptıktan sonra park halindeki 73 AL 104 plakalı cipe çarparak karşı şeride geçiş yaptı ve 06 EPS 69 plakalı otomobile vurdu. Bu otomobil de park halindeki 73 ABP 803 plakalı kamyonete çarptı. Kazaya karışan 51 ACL 705 plakalı araç tekrar dönerek, yine 73 AL 104 plakalı araca çarptı.

YARALILARA MÜDAHALE VE İNCELEME

Çevredeki vatandaşlar durumu acil ekiplerine bildirdi ve sağlık ile itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan A.B., D.B. ve A.I., ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazanın detaylarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

