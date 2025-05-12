Şırnak’ta 6.8 Milyon Lira Kaçakçılık Önleme

ŞIRNAK’TA KAÇAKÇILIĞA KARŞI OPERASYON

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirde gerçekleştirdiği operasyonlar ile 6 milyon 800 bin lira değerindeki kaçakçılığı engelledi. Jandarma KOM şube müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde 2-10 Mayıs tarihleri arasında 44 farklı bireye ait evler, eklentiler ve araçlar üzerinde detaylı aramalar yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, toplamda 3 bin 240 litre motorin, 94 adet cep telefonu, 7 bin 779 adet bandrolsüz sigara, 647 adet elektronik sigara, 770 adet elektronik sigara likiti, 7 kilo nargile tütünü, 386 adet güneş gözlüğü, 2 bin 563 kg kaçak et, 26 adet elektronik eşya, 238 otomobil yedek parça ve 2 bin 933 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen bu malzemelerin toplam piyasa değeri ise 6 milyon 800 bin lira olarak belirlendi.

GÖZALTILAR VE ADLİ İŞLEMLER

Jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda 44 şüpheliyi gözaltına aldı ve haklarında adli işlemler başlattı. Bu çalışma, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.