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“Şırnak’ta 7 Bölge Geçici Güvenlik İlanı”

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ŞIRNAK’TA GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLANI

Şırnak ilinde 7 bölge, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi” olarak belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve çevresinde 29 Eylül ile 12 Kasım tarihleri arasında bu uygulamanın geçerli olacağı belirtiliyor. Bu kararın alınmasının temelinde, milli güvenliğin sağlanması, kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve şiddet olaylarının engellenmesi yatıyor. Ayrıca, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra başkalarının haklarının korunması da bu uygulamanın gerekliliği olarak vurgulanıyor. Karar, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi (c) fıkrası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine dayanıyor.

YASAKLANAN BÖLGELERE GİRİŞLER

Açıklamada, Şırnak merkez ilçe sınırlarında yer alan Bestler Dereler bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Cudi Dağı bölgesi, Kurt Dağı bölgesi gibi yerlerin yanı sıra Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri ve Altındağları ile Oymakaya bölgesinin de feshedildiği ifade ediliyor. Vatandaşların, 29 Ekim (dahil) ile 12 Kasım (dahil) tarihleri arasında bu bölgelerde izinsiz girmeleri yasaklanıyor. Uyarıya uymayanlara, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacağı bildiriliyor.

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