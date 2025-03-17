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Şırnak’ta 86 Kilo Skunk Ele Geçirildi

SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Şırnak’ta gerçekleştiren polis operasyonunda durdurulan bir araçta 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Bu olay neticesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Köy Hizmetleri Polis Noktasında, Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) ile durumu şüpheli görülen bir araç durduruldu.

GÖZALTILAR VE İNCELEMELER

Yapılan detaylı arama sonucunda aracın bagajında 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.E., H.K. ve Ş.A. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemelere devam ediliyor.

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