Şırnak’ta 86 Kilo Skunkla Yakalanan Avukatlar Tutuklandı

ŞIRNAK’TA TUTUKLAMALAR

Şırnak’ta gerçekleştirilen önemli bir uyuşturucu operasyonunda 86 kilo 600 gram skunk maddesi ile yakalanan 3 avukat tutuklandı. Olay, Köy Hizmetleri Polis Noktasında, Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) tarafından görevli polis ekiplerinin durumu şüpheli bulduğu bir aracı durdurmasıyla başladı.

UYUŞTURUCU MADDESİ BULUNDU

Durdurulan aracın bagajında yapılan aramada 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Mardin Barosu’na kayıtlı avukatlar M.E., H.K. ve Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklama kararı alındı.