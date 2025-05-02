Şırnak’ta Aileyi Koruma Kampanyası Başlatıldı

ŞIRNAK’TA İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Şırnak’ta “Aileyi korumak için ekrandaki çürümeye son ver” sloganıyla bir imza kampanyası hayata geçirildi. Diyanet-Sen Şırnak Şubesi ve Memur-Sen İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen kampanya çerçevesinde Memur-Sen bürosunda basın toplantısı yapıldı.

AİLE YILI KAPSAMINDA EŞ ZAMALDIR

Diyanet-Sen Şırnak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Duran, “2025 Aile Yılı” kapsamında 81 ilde aynı anda imza kampanyasının başlatıldığını belirtti. Duran, “Gündüz kuşağı programlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu tür yayınlar yalnızca bireyleri değil, toplumun bütün dokusunu derinden etkiliyor. Bu yayınlarla aile kurumu zedelenmekte, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Herhangi bir fayda üretmeyen, toplumu olumsuz etkileyen yayınlara derhal son verilmelidir” dedi.