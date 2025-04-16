Şırnak’ta Akaryakıt Tankeri Yandı

ŞIRNAK’TA AKARYAKIT TANKERİ ALEV ALDI

Şırnak’ta bir akaryakıt tankeri yolda ilerlerken alev aldı. Bu olay, gerçekleşebilecek büyük bir faciadan dönülmesini sağladı. Olayda S.İ. isimli sürücünün kullandığı 01 APK 478 plakalı tanker, Kızılsu köyü güzergahında seyir halindeyken ön tarafında yangın çıkmaya başladı.

TANKER SÜRÜCÜSÜ ACİL YARDIM İSTEDİ

Alevlerin çıktığını gören sürücü hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti. İhbarın ardından, hem Şırnak hem de Cizre’den itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler söndürüldü, ancak tanker kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.