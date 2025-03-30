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Şırnak’ta Balkondan Düşen Kız Yaralandı

AĞIR YARALANMA DURUMU

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yer alan bir evin balkonundan düşen 14 yaşındaki Kader Alaskan ağır yaralandı. Olay, 4’üncü Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaskan balkonundan caddeye düştü.

Ağır yaralanan Kader Alaskan, hemen Silopi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından, durumunun kritik olması nedeniyle Şırnak Çocuk Cerrahisi’ne sevk edildi.

Kader Alaskan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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