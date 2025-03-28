Şırnak’ta Bayram Namazı Saati Kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ VE DETAYLARI

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart 2025 Pazar günü, bayram namazı kılınacak. Bayram namazı saati illere göre değişiklik göstermektedir. Peki, Şırnak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’in açıklamasına göre, Şırnak’ta bayram namazı saat 06:28’de icra edilecek. Cami cemaatinin bayram namazının tadını çıkarması için gereken bilgilere ulaşması önemli bir konu.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre Pazar namazını kılma şartlarını taşıyan kişiler için vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre bu namaz müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyet olarak değerlendiriliyor. Bayram namazının geçerli olması için Hanefîlere göre, hutbe hariç, Pazar namazının geçerlilik şartları ile aynıdır. İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınıyor:

İlk rekatta, niyet edildikten sonra tekbir alınarak eller bağlanır. “Sübhaneke duası” okunduktan sonra yeniden eller kulak hizasında kaldırılır. Tekbir alınarak eller yanlara salınır, tekrar tekbir alınıp eller göbek hizasında bağlanır. İmam “Euzü besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçebilecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu esnada imamı dinler. Rüku ve secde yapılmasının ardından 2. rekata kalkılır.

İKİNCİ REKATTA YAPILAN İŞLEMLER

İkinci rekatta, imam gizlice “Besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat sessizce imamı dinler. Tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır, eller yanlara bırakılır. Tekbir alınıp eller tekrar yanlara salınır, üst üste yapılan 4. tekbirde eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunarak Allah’a selam durarak namaz tamamlanır. Müezzin, cemaatle birlikte 3 defa tekbir getirir. İmam hatip bayram hutbesini okumaya başlar ve bu süre zarfında din görevlileri, bayram namazının nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir.

Bayram namazı, her yıl yalnızca iki defa kılınmakta ve özellikle bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra icra edilmektedir. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşuyor ve müezzin kayyım, cemaate niyet hakkında bilgilendirme yaparak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” demeleri gerektiğini hatırlatıyor.