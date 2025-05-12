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Şırnak’ta Bıçaklı Kavga, 2 Yaralı

CİZRE’DE BÜYÜK KAVGA

Cizre ilçesinin Nur Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında başlayan tartışma, caddeye taşarak büyük bir kavga haline dönüştü.

KAVGADA YARALILAR VAR

Kavgada bıçak, sopa ve yumruklar kullanıldı. Bu olayda toplamda iki kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sonrasında hastaneye götürüldü. Kavga sırasında oluşan kalabalık, biber gazıyla dağıtıldı. Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından iki kişi gözaltına alındı.

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