Şırnak’ta Çukurlar Sürücülere Tehlike Oluşturuyor

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI TEHDİT OLDU

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, doğalgaz çalışmaları sırasında açılan çukurlar, sürücüler için büyük bir sorun oluşturuyor. Akmercan Hakkari-Şırnak Doğalgaz firmasının gerçekleştirdiği kazılarda, herhangi bir uyarı levhası ya da güvenlik önlemi alınmaması sonucunda, sadece bir gün içinde 4 araç bu çukurlara düşerek maddi hasarlı kazalar yaşadı.

CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

Mahalle sakinleri, gece karanlığında adeta görünmez hale gelen çukurların can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade ederek, “Bugün araçlar düştü, yarın bir insanın canına mal olabilir” şeklindeki sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Sürücüler, yaşadıkları kazaların şokunu henüz atlatamazken, vatandaşlar da daha büyük bir felaket yaşanmadan yetkililerin bir an önce harekete geçmesini talep ediyor. Açık halde bırakılan çukurlar, ilçede her an yeni kazalara neden olma potansiyeli taşıyor.

TEHLİKELİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

İlçede günlerdir açık kalan bu çukurlar, sürücülerin korkulu rüyası haline gelirken, yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması gerektiği belirtiliyor. Bu tür çalışmalarda güvenlik önlemlerinin alınmaması, hem araçlar hem de yayalar için ciddi tehdidin varlığını sürdürüyor.