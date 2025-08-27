Şırnak’ta Darp Edilen Şahıs Öldü

DARP EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Şırnak’ın Silopi ilçesinde baygın bir halde darp edilmiş olarak bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki Derviş Değer isimli birey, Ofis Mahallesi’nde akrabaları tarafından darp edilerek baygın durumda bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Değer, önce Silopi Devlet Hastanesi’ne, ardından da Cizre Devlet Hastanesi’ne transfer edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değer’in bir galerici olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.