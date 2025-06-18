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Şırnak’ta Denetimli Serbestlik Toplantısı Yapıldı

DENETİMLİ SERBESTLİK KURUMU’NUN 20. YILI KUTLANDI

Şırnak’ta, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Denetimli Serbestlik Kurumu’nun 20’nci yılı dolayısıyla emniyet ve jandarma personeline yönelik bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Bu önemli buluşma, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, il merkezi ve ilçelerde görev yapan 100 kolluk personel katıldı.

SUNUMLAR VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Toplantı sırasında Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun çeşitli konularda sunumlar yaptı. Sunumlarda denetimli serbestlik uygulamaları, adli kontrol süreçleri ve elektronik izleme sisteminin işleyişi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ek olarak, kurumlar arası koordinasyonun artırılması amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin’in konuşmasının ardından sona erdi.

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