Şırnak’ta E-Ticaret Semineri Yapıldı

SEMİNERİN DÜZENLENMESİ

Şırnak’ta Genç MÜSİAD Şırnak Şubesi tarafından e-Ticaret ve Girişimcilik konusunda bir seminer gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Şırnak Üniversitesi’nde yapıldı ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Ömer Güngör ile öğrencilere ev sahipliği yaptı.

DİJİTAL DÖNEMİN ÖNEMİ

Genç MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Abdulmelik Kayar, “dünyanın hızla dijitalleştiğini ve ticaretin sınırları aştığı bir dönemde” olduklarını dile getirdi. Seminerde, e-ticaretin dinamikleri ile girişimciliğin karşılaştığı zorlukların yanı sıra, bu alandaki büyük fırsatları da ele aldıklarını aktardı. Kayar, ayrıca programın hazırlanmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.