Şırnak’ta Ekmekten Böcek Çıktı

Şırnak merkezde meydana gelen olayda, bir vatandaş satın aldığı ekmeğin içinden böcek buldu. Bakkaldan aldığı ekmeği evine götüren kişi, evde böceği görünce şaşkına döndü. Ekmeğin alt kısmında bulunan böceği fark eden vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya platformlarında paylaştı.

KONTROL VE DENETİM TALEBİ

İsmini vermek istemeyen mağdur, ekmeklerdeki hijyen koşullarının yetersiz olduğunu belirtti ve yetkililere denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Mirası Önemsiyor

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde gerçekleştirilen Uluslararası Keçe Çalıştayı, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirası'nın korunması ve keçe geleneğinin devamlılığına dair sorunları ele aldı.
TdV Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencileri için 2025-2026 eğitim dönemine yönelik burs başvurularının başladığını açıkladı. Son başvuru tarihi 26 Eylül.

