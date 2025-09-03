Şırnak’ta Ekmekten Böcek Çıktı

ŞIRNAK’TA EKMEK İÇİNDEN BÖCEK ÇIKTI

Şırnak merkezde meydana gelen olayda, bir vatandaş satın aldığı ekmeğin içinden böcek buldu. Bakkaldan aldığı ekmeği evine götüren kişi, evde böceği görünce şaşkına döndü. Ekmeğin alt kısmında bulunan böceği fark eden vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya platformlarında paylaştı.

KONTROL VE DENETİM TALEBİ

İsmini vermek istemeyen mağdur, ekmeklerdeki hijyen koşullarının yetersiz olduğunu belirtti ve yetkililere denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.