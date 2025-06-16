Şırnak’ta Elektrik Akımına Kapıldı

ŞIRNAK’TA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak ilinde yaşanan üzücü bir olayda, evlerinde elektrik akımına kapılan Elif Uçar, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Elif Uçar, elektrik akımına kapıldıktan sonra ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Uçar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm tedavi çabalarına rağmen, doktorlar onun yaşamını kurtaramadı.

CENAZE İŞLEMLERİ YAPILACAK

Elif Uçar’ın cenazesinin, hastane morgunda gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin sonrasında Yeniaslanbaşar köyünde defnedileceği ifade edildi. Bu olay, köydeki halk arasında büyük bir üzüntü ve kayıp hissi yarattı.