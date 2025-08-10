Haberler

Şırnak’ta Furkan’a Doğum Günü Sürprizi

ANELETMENİN ANLAMLI HEDİYESİ

Kuzey Irak’ta 14 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Pençe-3 Harekatı’nda şehit düşen güvenlik korucusu İlyas Bağater’in oğlu Furkan, doğum gününde anlamlı bir sürprizle mutlu edildi. Şırnak Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, İdil ilçesinde yaşayan şehidin evine giderek Furkan için doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler getirdi.

DOĞUM GÜNÜ MUTLULUĞU

Pastanın mumlarını üflerken Furkan’ın gözlerindeki mutluluk, ailesinin ve konuklarının kalplerinde sevgi bıraktı. Yetkililer, “Şehitlerin geride bıraktığı emanetler en kıymetlileridir. Onların yalnız olmadığını hissettirmek boynumuzun borcu” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

