Şırnak’ta Geçici Güvenlik Bölgeleri İlanı

GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ İLAN EDİLDİ

Şırnak Valiliği, 7 bölgeyi 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan etti. Yapılan açıklamada, kent merkezi ve çeşitli ilçelerde belirlenen 7 bölgenin, 26 Mart ile 9 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

GÜVENLİK VE HUZUR AMACIYLA

Açıklamada, “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla” ifadeleri kullanıldı.

Belirtilen 7 bölgenin koordinat bilgilerine dayanarak, Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları, Altındağları ve Oymakaya bölgelerinin geçici güvenlik bölgesi ilan edildiği açıklandı.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada ayrıca, bahse konu bölgelere gidebilecek vatandaşların, “mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından” belirtilen tarihler arasında 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almalarının gerektiği vurgulandı. Aksi halde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlemlerle karşılaşabilecekleri duyuruldu.