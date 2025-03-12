Şırnak’ta Geçici Güvenlik Bölgeleri İlanı

GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ İLANI

Şırnak Valiliği, güvenlik gerekçesiyle 7 bölgeyi 15 gün süreyle ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan etti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yer alan bu bölgelerin 13-27 Mart tarihleri arasında geçici özel güvenlik alanı olarak belirlendiği ifade edildi.

MÜLKİ SINIRLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Açıklama kapsamında, “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve diğer bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması dikkat çeken unsurlardır. Bu nedenle, şiddet olaylarının önlenmesi ve olası olumsuz durumların engellenmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (c) fıkrası ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine dayanarak gerekli tedbirler alınmaktadır” denildi.

İLAN EDİLEN BÖLGELER

Şırnak merkez ilçesi içinde bulunan Bestler Dereler Bölgesi, merkez ilçe ile Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı, Silopi ve Cizre ilçeleri arasındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere bölgelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesinde yer alan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş ve İncebeldağları, Altındağları ve Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasında bulunan Oymakaya’nın, bu tedbirlerden etkilenecek bölgeler olduğu vurgulandı.

VATANDAŞLARA DUYURU

Ayrıca, “Bahse konu bölgeler için vatandaşların, belirtilen tarihlerde 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu çerçevesinde yetkili makamlardan izin alarak girmeleri mümkündür. Aksi takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri ile vatandaşların dikkatli olmaları istendi.