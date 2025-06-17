Şırnak’ta Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

BİLGİLER DUYURULDU

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 4 bölgenin ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla ve İncebeldağları bölgelerinin 17-19 Haziran tarihleri arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ olarak ilan edildiği belirtildi.

AMAÇ VE KAPSAM

Valilik açıklaması, “Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; koordinat bilgileri Ek’te mevcut olan Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkür bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 17 Haziran 2025 (dahil) – 19 Haziran 2025 (dahil) tarihleri arasında (2) iki gün “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edilmiştir” şekilde ifade ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada, vatandaşların bu tarihler boyunca 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin alarak ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı vurgulanıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtiliyor.